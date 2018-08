NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Evonik nach einem Treffen mit Investoren auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern lege seinen Fokus weiterhin darauf, einen nachhaltigen Liquiditätszufluss (Free Cashflow) zu erwirtschaften, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem wolle das Unternehmen sich nun auf qualitativ hochwertigere Geschäftsfelder konzentrieren und so die Gewinne ankurbeln./la/he



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.