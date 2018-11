NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Evonik nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33,20 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern weise über alle Produktgruppen hinweg gute Preise auf, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gegenwind habe das Unternehmen vom niedrigen Wasserstand des Rheins und von einer eingeschränkten Verfügbarkeit bestimmter Rohstoffe verspürt./bek/la



Datum der Analyse: 06.11.2018



