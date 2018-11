NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33,20 Euro belassen. In Reaktion auf die Resultate des Spezialchemiekonzerns habe sie ihre Gewinnprognose (EPS) für 2018 leicht reduziert, jene für 2019 und 2020 aber etwas angehoben, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung./edh/fba



Datum der Analyse: 06.11.2018



