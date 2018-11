NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Evonik anlässlich der Übernahme in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33,20 Euro belassen. Analystin Georgina Iwamoto lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Strategie des Spezialchemiekonzerns, seinen Marktanteil in einem wachstumsstarken und hochprofitablen Geschäft mit robustem Barmittelertrag zu steigern. Das US-Unternehmen Peroxychem stellt Wasserstoffperoxid her und ergänzt bei den Essenern den Geschäftsbereich Active Oxygens./ag/mis



Datum der Analyse: 08.11.2018



