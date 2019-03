FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen von 21 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der Start des Spezialchemiekonzerns ins neue Jahr sei solide gewesen und damit nicht so schlecht wie befürchtet, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er lobte zudem den erfolgreichen Verkauf des Methacrylat-Geschäfts an den Finanzinvestor Advent für 3 Milliarden Euro. Die Bewertung der Aktie ist seines Erachtens aber trotz seiner Kurszielanhebung ausgereizt./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.