NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Evonik vor Quartalszahlen auf "Overweight" belassen. Trotz starken Gegenwinds von den Wechselkursen dürfte der Spezialchemiehersteller ein weiteres starkes Quartal hingelegt haben, schrieb Analyst Paul Walsh in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Stützend wirkten sich die Restrukturierung, Synergien sowie Akquisitionen aus./bek/ajx



Datum der Analyse: 05.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.