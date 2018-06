NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Evonik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Empfehlung basiere vor allem auf den Veränderungschancen des Spezialchemiekonzerns, schrieb Analyst Paul Walsh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese "Reise" beginne gerade erst./ag/ajx



Datum der Analyse: 21.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.