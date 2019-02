NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ExxonMobil nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87 US-Dollar belassen. Der Ölkonzern habe mit seinen Zahlen zum vierten Quartal besser als von ihm und dem Markt erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Phil Gresh in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Mit Blick auf den tiefen Kurs der Aktie dürfte diese daher trotz avisierter höherer Investitionsausgaben für 2019 positiv auf die Bilanz reagieren./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 09:20 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 09:20 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.