NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ExxonMobil vor einem Analystentag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87 US-Dollar belassen. Investoren dürften darauf achten, inwieweit der Ölkonzern mit seinem Ausblick auf 2019 bis 2020 eine Brücke schlagen könne zu den Zielen für 2025, schrieb Analyst Phil Gresh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Debatte drehe sich angesichts der aggressiven Kapitalinvestitionspläne des Dow-Konzerns um die Dauer, die nötig sei für Verbesserungen des freien Barmittelflusses./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 20:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 05:00 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.