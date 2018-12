FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs Petrolub von 44,00 auf 38,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Abkühlung der Weltkonjunktur und in der Automobilindustrie sowie die Unsicherheiten rund um die US-Handelsrestriktionen dürften das operative Geschäft des Schmierstoffe-Herstellers kurzfristig weiter belasten, schrieb Analyst Philipp Currle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mittelfristig rechne er jedoch mit einer Stabilisierung aufgrund der Erweiterung der Kundenbasis und des breiten Produktportfolios mit Schwerpunkt auf Spezialprodukte./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / 09:01 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2018 / 09:05 / MEZ



