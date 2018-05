HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thorsten Strauß passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die Ergebnisse des ersten Quartals an. Das organische Umsatzwachstum des Herstellers von Schmierstoffen sei erfreulich gewesen. Der Gegenwind von der Währungsseite sollte im Jahresverlauf geringer werden./ag/ajx



Datum der Analyse: 23.05.2018



