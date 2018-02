MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Fuchs Petrolub mit Blick auf die Jahre 2018 und 2019 von 50 auf 52,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen an den Schmierstoffhersteller seien weiter viel zu niedrig, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Seit seiner Empfehlung gegen den Trend Ende Januar habe sich die Aktie zwar gut entwickelt, ihr Potenzial aber noch nicht ausgereizt./ag/ck



Datum der Analyse: 26.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.