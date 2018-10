ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Facebook von 225 auf 210 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für das Soziale-Netzwerk-Unternehmen überarbeitet und zugleich weiter in die Zukunft, bis Ende 2019, verschoben, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte zugleich seine Gewinnschätzungen je Aktie für das dritte Quartal sowie das Gesamtjahr 2018 und das Jahr 2019./ck/ajx



Datum der Analyse: 08.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.