NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Facebook nach Zahlen zum Schlussquartal 2017 von 205 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Online-Netzwerk habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf die Werbeumsätze, die über dem Konsens gelegen hätten./ck/tih



Datum der Analyse: 01.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.