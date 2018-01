NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Facebook in einem Ausblick auf die Internetbranche 2018 von 200 auf 215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Betreiber des sozialen Netzwerks dürfte bei den Anzeigenerlösen die Erwartungen erneut übertreffen, schrieb Analyst Brian Nowak in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde die Anzeigenpreise in Marktauktionen voraussichtlich deutlich steigern./bek/edh



Datum der Analyse: 12.01.2018



