Millionen durch Make-up

Kylie Jenner ist kein unbekannter Name. Die Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" stellt bereits seit über zehn Jahren das Leben ihrer Familie, dem Kardashian-Jenner-Clan, in den Mittelpunkt. Die Show wurde bereits ausgestrahlt als Jenner noch zehn Jahre alt war. Nun steht sie laut Forbes kurz davor die jüngste Milliardärin der Welt zu werden.