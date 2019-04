ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Fedex nach einem Investorentreffen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 241 US-Dollar belassen. 2020 dürfte ein Selbsthilfe-Jahr für den Logistikkonzern werden, schrieb Analystin Allison Landry in einer am Montag vorliegenden Studie. Zwar erwarte FedEx ein langsameres Tempo für das heimische und das Weltwirtschaftswachstum und rechne auch mit weiterem Gegenwind für die übernommene niederländische TNT, doch insgesamt blicke das Unternehmen optimistisch ins neue Jahr. Die Expertin sieht beträchtlichen Spielraum für Margenverbesserungen in Abhängigkeit vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld./ck/he



