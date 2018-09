NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Schwache Zahlen für das erste Quartal sind nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan bei Fedex keine neue Erscheinung. Analyst Brian Ossenbeck sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem unrund verlaufenen Quartal, das von den internationalen Handelsstreitigkeiten geprägt gewesen sei. Er beließ die Aktie des Logistikkonzerns zwar auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar, strich sie aber von der "Analyst Focus List"./tih/edh



Datum der Analyse: 18.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.