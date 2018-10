NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fiat Chrysler nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der italo-amerikanische Autobauer habe alles in allem sehr solide abgeschnitten, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl zeigten die Resultate auch, dass die Profitabilität des Konzerns nun ganz und gar vom Geschäft in Nordamerika abhänge./la/edh



Datum der Analyse: 30.10.2018



