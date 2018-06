NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Fiat Chrysler nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analyst Adam Jonas geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weiter davon aus, dass das Management und auch die Gesellschafter ambitionierte Pläne zur Schaffung von Mehrwert für die Aktionäre verfolgen. Dazu könnten Abspaltungen oder Verkäufe von Magneti Marelli, Maserati oder Alfa Romeo zählen - auch wenn sie für Maserati und Alfa als reine Spekulation eingestuft worden seien./ag/edh



Datum der Analyse: 07.06.2018



