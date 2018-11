FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann nach Zahlen zum dritten Quartal von 49 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dass die Optikerkette trotz ungünstiger Wetterbedingungen einen überproportionalen Anstieg des Vorsteuergewinns verzeichnet habe und an den Jahreszielen festhalte, habe positiv überrascht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2018 bis 2020./edh/ajx



Datum der Analyse: 01.11.2018



