FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fielmann von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 57 auf 52 Euro gesenkt. Analyst Thomas Maul geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass die Preistransparenz und der Wettbewerb im Augenoptik-Einzelhandel zunehmen wird. Der Spielraum für die Margen dürfte in diesem Umfeld limitiert bleiben. All dies sei im Kurs der Fielmann-Aktie noch nicht ausreichend eingepreist./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 16:05 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 16:16 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.