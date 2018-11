PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Fortum nach Neunmonatszahlen und den jüngsten Entwicklungen am Terminmarkt von 26,50 auf 23,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der finnische Versorger habe kurzfristig mit Gegenwind zu kämpfen, schrieb Analyst Lueder Schumacher in am Dienstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete Schumacher vor allem mit gesunkenen Strompreisen./la/ck



Datum der Analyse: 06.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.