Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research sind die Finanzkennzahlen der Francotyp-Postalia Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) durch negative Währungseffekte belastet. Dennoch haben sich Umsatz und EBITDA positiv entwickelt. In der Folge belässt der Analyst sein Kursziel und das Votum für die Aktie unverändert.

Nach Aussage des Analysten habe sich das Zahlenwerk letztlich aber recht verhalten dargestellt. Zudem sei bei Betrachtung des kräftig gesteigerten Periodenergebnisses zu berücksichtigen, dass der Großteil der geplanten Aufwendungen erst in der zweiten Jahreshälfte anfalle. Der Analyst rechnet aber damit, dass sich die Maßnahmen ab 2019 zunehmend in deutlichen Profitabilitätssteigerungen niederschlagen. Gleichwohl erachte er die mittelfristigen Unternehmensziele weiterhin als sehr ambitioniert. Die nicht in der Guidance berücksichtigte Wechselkursentwicklung des Euro insbesondere zum US-Dollar bleibe zudem ein Unsicherheitsfaktor.

Im traditionellen Kerngeschäft mit Frankier- und Kuvertiersystemen sei der Konzern aufgrund seiner starken Marktstellung und hohen Markenbekanntheit sehr gut positioniert, so GSC. Darüber hinaus wolle die Gesellschaft im Rahmen eines tiefgreifenden Transformationsprozesses die momentan noch geringen Umsatzbeiträge aus neuen digitalen Produkten und Geschäftsmodellen bis zum Jahr 2020 auf rund 30 Mio. Euro ausweiten. Daher bestätige der Analyst insgesamt die grundsätzlich positive Einstellung zu dem Geschäftsmodell mit einem Anteil wiederkehrender und damit gut skalierbarer Erlöse von rund 79 Prozent. Als besonders vielversprechend werde dabei der Einsatz der historisch gewachsenen hohen technologischen Kompetenz für die Entwicklung neuer digitaler Produkte und Geschäftsmodelle im Rahmen der digitalen Transformation erachtet.

Auf Basis ihrer leicht angepassten Schätzungen betrage das KGV für 2019 von Francotyp-Postalia derzeit lediglich 9,5. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von 4,40 Euro und stufen das Papier unverändert als „Kauf“ ein.

