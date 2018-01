FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Fraport nach einer Investorenkonferenz in den USA auf "Hold" mit dem jüngst angehobenen Kursziel von 96 Euro belassen. Analyst Adrian Pehl sieht sich laut einer am Freitag vorliegenden Studie bestätigt, dass sich das Passagierwachstum in beinahe allen Märkten positiv entwickelt. Die neutrale Einstufung resultiere aus den trägen Einzelhandelsumsätzen. Allerdings will der Experte seine Einstufung bald überprüfen./ag/mis



Datum der Analyse: 12.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.