LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat Fraport mit "Neutral" und einem Kursziel von 70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Ein strukturell herausfordernder, wettbewerbsintensiver deutscher Markt und steigende Treibstoffpreise dürften den Druck auf die Erträge des Flughafenbetreibers weiter erhöhen, schrieb Analystin Jenny Ping in einer am Montag vorliegenden Studie. Da zudem keine Änderungen am regulatorischen Rahmenwerk in Sicht seien und auch keine Verbesserung in der Verhandlungsposition von Fraport, halte sie den Abschlag, mit dem die Aktie aktuell gehandelt werde, für gerechtfertigt./ck/gl



Datum der Analyse: 19.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.