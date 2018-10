LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Eingeengte Kapazitäten in der europäischen Luftfahrtbranche hinterließen bei Infrastrukturunternehmen ihre Spuren, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fraport sei in diesem Umfeld ihre am wenigsten bevorzugte Branchenaktie. Die Strategie, Billigflieger an den Frankfurter Flughafen zu lotsen, geschehe zu jedem Preis./tih/he



Datum der Analyse: 02.10.2018



