LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Fraport aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 77 Euro angehoben. Beim Flughafenbetreiber komme inzwischen rund 45 Prozent des operativen Gewinns (Ebitda) von den schnell wachsenden "externen Aktivitäten", hob Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie positiv hervor. Das sei mit Blick auf die allgemeine Abschwächung der innereuropäischen Kapazitäten bei Flughafenbetreibern ein wichtiges Standbein./ajx/ck



