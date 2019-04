LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Fraport vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Wie erste Hinweise der Lufthansa zeigten, drohe den europäischen Fluggesellschaften wegen steigender Treibstoffkosten, negativer Auswirkungen des neuen Bilanzierungsstandards IFRS 15 und eines hohen Kapazitätenwachstums ein schwaches erstes Quartal, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flughafenbetreiber sollten derweil eine moderat verbesserte Profitabilität ausweisen. Für Fraport spreche zudem die starke Gewinndynamik an den ausländischen Flughafenbeteiligungen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 10:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2019 / 02:15 / GMT



