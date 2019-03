FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Fraport von 112 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ihr neues Kursziel reflektiere einen von 74 auf 49 Euro gesunkenen fairen Wert für den Flughafen Frankfurt und einen von 38 auf 39 Euro gestiegenen fairen Wert für die externen Aktivitäten, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Frankfurter Flughafen erhöhte sie ihre Investitionsannahmen und passte auch basierend auf den 2018er-Zahlen ihre Annahmen für die Nettoverschuldung an./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.