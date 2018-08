NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach einer Telefonkonferenz zur Zahlenvorlage auf "Overweight" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die Kursverluste am Berichtstag halte sie für übertrieben, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussagen in der Konferenz hätten unter anderem ergeben, dass der Verkauf des Anteils am Flughafen Hannover in den kommenden zwei Monaten abgeschlossen werden und beim operativen Ergebnis (Ebitda) einen Vorteil von 25 Millionen Euro einbringen soll./tih/la



Datum der Analyse: 08.08.2018



