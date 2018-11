LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 87,20 auf 76 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die Zahlen des Dialyseanbieters zum dritten Quartal hätten sie ebenso wie die zweite Senkung der Jahresziele innerhalb eines Jahres enttäuscht, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie kürzten ihre Gewinnschätzungen und bleiben an der Seitenlinie./ajx/zb



Datum der Analyse: 07.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.