NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der demokratische Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien Jerry Brown habe sein Veto gegen eine Gesetzesvorlage eingelegt, die die dortige Profitabilität von Dialyseanbietern beeinträchtigt hätte, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun hänge alles vom Ausgang der Zwischenwahlen ab. Am 6. November werden in den USA ein Drittel der Senatoren und das gesamte Repräsentantenhaus neu bestimmt. Zusätzlich wird ein Teil der Gouverneure gewählt. Auch die Parlamente der meisten Bundesstaaten werden gewählt./gl/la



Datum der Analyse: 01.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.