ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe durchwachsene Geschäftszahlen zum zweiten Quartal präsentiert, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So habe der Umsatz im Rahmen der Erwartungen gelegen, wohingegen die Profitabilität enttäuscht habe./la/ajx



Datum der Analyse: 31.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.