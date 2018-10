NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC nach einem Veto von Kaliforniens Gouverneur gegen ein neues US-Gesetz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Das Veto gegen ein Gesetz, das Dialyseanbietern wie FMC geringere staatliche Zahlungen gebracht hätte, sei eine positive Nachricht, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih



Datum der Analyse: 01.10.2018



