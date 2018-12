NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Dialysekonzern habe einen enttäuschenden Ausblick auf das Jahr 2019 abgegeben, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung. Investitionen in Heimdialyse und das China-Geschäft zehrten wohl vorerst an den Gewinnen./tih/ck



Datum der Analyse: 07.12.2018



