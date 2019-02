HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC vor Zahlen von 87,80 auf 88,85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines schwierigen Jahres dürfte der Dialysespezialist immerhin das obere Ende seiner gekappten Ziele erreichen, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei aber vor allem durch zahlreiche Sorgen wie etwa um den Versichertenstatus der Patienten belastet. Sollten diese Sorgen - wie von ihm erwartet - im Laufe des neuen Jahres abebben, sei das Aufwärtspotenzial für den Kurs enorm./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 18:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.