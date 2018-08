FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 98 Euro belassen. Das zweite Quartal des Dialysekonzerns sei solide, aber ohne größere Überraschungen verlaufen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Einen etwas höher als erwarteten Erlös aus der Veräußerung der Beteiligung am US-Unternehmen Sound werte er positiv. Für das zweite Halbjahr erwarte er eine Beschleunigung der Geschäftsentwicklung./tih/la



Datum der Analyse: 06.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.