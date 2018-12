NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 84,20 auf 83,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Weil der Dialyseanbieter sich mit Details zu den Aussichten für 2019 bislang relativ bedeckt halte und der Abschluss der NxStage-Übernahme noch ausstehe, dürften sich Investoren zunächst bis zur Vorlage der Jahreszahlen zurückhalten, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dann dürfte es auch Hinweise auf das Jahr 2020 geben. Das Geschäftsmodell von FMC sei intakt. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Phasen mit maximaler Unsicherheit und Kursschwächen oft auf lange Sicht die besten Einstiegsmöglichkeiten böten, so der Experte./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2018 / 05:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2018 / 05:24 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.