NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius SE nach der positiven US-Gerichtsentscheidung im Streitfall Akorn-Übernahme auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Er rechne nach dem Entscheid mit einem deutlich verbesserten Stimmungsbild bei der Aktie des Medizinkonzerns, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf längere Sicht hält er es für möglich, dass positive Entwicklungen bei den Töchtern Helios und Kabi der Aktie sogar Luft nach oben bis 68 Euro bescheren werden./tih/he



Datum der Analyse: 01.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.