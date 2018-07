NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Umsatz der Tochter Kabi mit injizierbaren Generika in den USA sei im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent zurück gegangen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ob Kabi die hohen Margen in diesem Geschäft halten kann, sei aus Investorensicht eine zentrale Frage. Die Antwort hänge davon ab, ob Kabi stetig neue Medikamente auf den Markt bringen und gleichzeitig die Marktanteile und die soliden Preise halten kann./bek/tih



Datum der Analyse: 05.07.2018



