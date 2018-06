FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Fresenius SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Die erfolglose Anfechtung von Shires Patent auf das Medikament Firazyr in den USA durch die Infusionstochter Kabi sollte nicht zu hoch gehängt werden, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Nachricht sei zwar nicht positiv. Dennoch bleibe er wegen des angestrebten Ziels von Kabi, 10 bis 15 intravenöse Medikamente in diesem Jahr auf den Markt zu bringen, optimistisch./ck/gl



Datum der Analyse: 06.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.