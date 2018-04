FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fresenius SE vor Zahlen von 83 auf 81 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte recht unspektakulär verlaufen sein für den Gesundheitskonzern, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtiger sei, dass Fresenius die Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn abgesagt habe, weshalb er Akorn in seinem Bewertungsmodell nicht mehr berücksichtige./ck/ajx



Datum der Analyse: 24.04.2018



