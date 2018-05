HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 81,85 Euro belassen. Der Medizinkonzern sei gut ins Jahr 2018 gestartet, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insbesondere die Tochter Kabi habe in den USA gut abgeschnitten. Seitens der Dialysetochter FMC habe es keine Überraschungen gegeben./mis/kro



Datum der Analyse: 03.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.