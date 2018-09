HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die ausstehende US-Gerichtsentscheidung darüber, ob der Medizinkonzern den US-Generikahersteller Akorn übernehmen muss, belaste den Fresenius-Kurs weiter, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Freitag vorliegenden Studie. Höchstwahrscheinlich werde es keinen klaren Gewinner geben, so der Experte. Sollte Fresenius den Schaden durch den Marktwertverlust von Akorn tragen müssen, kalkuliert er mit einer Belastung von etwa 3 Euro je Aktie./ag/ajx



Datum der Analyse: 28.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.