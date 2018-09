NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Fresenius SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Daten für den Monat Juli hätten für die Infusionstochter Kabi ergeben, dass diese ihren Absatz über das gesamte Produktportfolio hinweg gesteigert habe, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer am Montag vorliegenden Studie. Das treibe das Umsatzwachstum des Medizinkonzerns weiter an. Die Umsätze des US-Generikaherstellers Akorn, deren milliardenschwere Übernahme allerdings im April aufgrund angeblicher Schummeleien abgesagt wurde, seien hingegen weiter zurückgegangen./ck/bek



Datum der Analyse: 03.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.