HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Gea Group nach einer erneuten Gewinnwarnung und einem "eher vorsichtigen Ausblick auf 2019" auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Maschinenbauer bleibe ein schwieriger Fall, schrieb Analyst Henning Breiter in einer ersten Reaktion am Freitag. Die Entwicklung interner Probleme sei schwer abzusehen, zudem trübten sich die Aussichten an den Endmärkten des Unternehmens weiter ein. Da zudem nur noch wenig vom scheidenden Management bewegt werden dürfte, bleibt der Experte vorerst weiter an der Seitenlinie./tav/ajx



Datum der Analyse: 23.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.