HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Gea Group vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Anlagenbauer dürfte besser abschneiden als gemeinhin gedacht, schrieb Analyst Arash Roshan Zamir in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des erwarteten Auftragseingangs dürfte es noch nicht zu einer Senkung der Unternehmensprognosen kommen. Zudem könnten höhere Verkaufspreise die Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte unterstützen./mis/zb



Datum der Analyse: 17.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.