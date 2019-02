ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Gea Group nach eingestampften Mittelfristzielen von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 28 auf 21 Euro gesenkt. Auch vor dem Hintergrund eines deutlichen Kursrutsches und einem anstehenden Vorstandswechsel sehe er zwei große Sorgenpunkte bei dem Anlagenbauer, schrieb Analyst Max Yates in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sinkende Erwartungen für 2019 ließen die Aktie nicht mehr attraktiv erscheinen. Außerdem habe das Management verschlechtere Preisbedingungen hervorgehoben. Er kürzte seine Gewinnschätzungen bis 2021./tih/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 14:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.