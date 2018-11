NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea Group nach den finalen Zahlen für das dritte Quartal von 32,50 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jack O'Brien nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie Anpassungen an seinen Schätzungen vor, die nach den zuvor bekannten Eckdaten aber nur noch von kleinerem Umfang seien. Er ließ dabei einfließen, dass das Management die Aussicht auf Aktienrückkäufe eingeschränkt habe./tih/he



Datum der Analyse: 02.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.